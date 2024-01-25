Ссора таксистов на дороге в Петербурге закончилась стрельбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге 21-летний таксист из-за ссоры со своим коллегой на дороге открыл стрельбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел возле дома на Садовой улице. В полицию обратился водитель Kia того же возраста и сообщил, что во время дорожного конфликта оппонент выстрелил в него из пневматического пистолета, после чего скрылся.

Правоохранители через полчаса сумели задержать подозреваемого. Наряд ГИБДД остановил разыскиваемый автомобиль Chery Tiggo 4 в районе Коломяжского проспекта. Автомобилиста доставили в отдел полиции.

У подозреваемого изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В конце прошлого года в Славянске-на-Кубани Краснодарского края посетитель ресторана открыл стрельбу после того, как ему сделали замечание за курение в зале. Между гостями завязалась драка, во время которой посетитель достал травматический пистолет и произвел девять выстрелов. Никто не пострадал.

До этого в Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице Льва Яшина. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в результате которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. Пострадавших участников потасовки госпитализировали.