США расширили санкционный список в отношении России США распространили антироссийские санкции на более чем 200 компаний

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Более чем 200 компаний, работающих в разных отраслях и странах, попали под новые антироссийские санкции, сообщило министерство финансов США. При этом в списки внесены 23 физических лица и три морских судна — «Аркадий Черышев», «Капитан Якубович» и «Мария».

Под санкции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов, представляющие промышленный, финансовый, горнодобывающий, девелоперский сектора, а также СМИ. В санкционный список попали предприниматель Свиблов Владислав Владимирович и компания Highland Gold, а также предприниматель Таврин Иван Владимирович и ряд связанных с ним компаний.

Также под рестрикции попали Экспобанк, расчетная небанковская кредитная организация «Металлург», золотодобывающая компания «Высочайший», «Чукотская горно-геологическая компания» и компания «Камчатское золото», компании «Газпром линде инжиниринг» и «Северные технологии».

Также США включили в список санкций руководителей российских оборонных предприятий - производителя танков «Уралвагонзавод» Александра Потапова, систем радиоэлектронной борьбы - концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александра Пана, «Нижегородского машиностроительного завода» Василия Шупранова и гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия - завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.

Ранее в расширенный список управления контроля за иностранными активами Минфина США попали 150 юридических и физических лиц. В нем — АвтоВАЗ, «Москвич», «Трансмашхолдинг», госкомпания «Автодор», НПО «Сатурн» и другие компании. Также из санкционного списка удалены имена бывшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой и бывшего члена наблюдательного совета ФК «Открытие» новозеландца Пола Голдфинча.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за «12 сребреников». При этом он добавил, что с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде.