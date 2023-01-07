США поставят на Украину четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

США отправят на Украину четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух — земля», передает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника американского министра обороны Лауру Купер. По ее словам, ракеты будут переданы в рамках нового пакета военной помощи.

Мы также выделяем 4000 авиационных ракет Zuni, и они могут устанавливаться и на вертолеты. Это ракеты «воздух — земля» — ближнего радиуса действия, — заявила Купер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.

В рамках этого пакета Украина также впервые получит самоходные гаубицы Paladin, которые, как ожидают в Вашингтоне, повысят мобильности ВСУ. Как подчеркнула, Лаура Купер, гаубицы Paladin обеспечивают большую защиту и маневренность, чем тем, которые поставлялись на Украину ранее.

Несмотря на это, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал у Запада еще больше оружия для ВСУ. По словам дипломата, Киеву требуется гораздо больше боевой техники, например, западные истребители, военные корабли, баллистические ракеты, системы ПВО.