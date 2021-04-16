США перед выводом войск из Афганистана могут увеличить их численность

https://static.news.ru/photo/79693998-9eec-11eb-a205-96000091f725_660.jpg Фото: upload.wikimedia.org

США не исключают, что увеличат численность своего воинского контингента в Афганистане, прежде чем вывести войска. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, сейчас нельзя сказать ничего конкретного, поскольку планы всё ещё разрабатываются.

Но не исключено, что в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы в Афганистан с целью обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод всех [войск] к крайнему сроку, установленному президентом, — началу сентября, — цитирует его РИА Новости.

США начали операцию в Афганистане в октябре 2001 года. В 2010–2013 годах число западных военных в этой стране превышало 150 тысяч человек. Основные боевые силы НАТО и США были выведены из Афганистана в 2014 году.

В феврале 2020 года американское руководство во главе с президентом Дональдом Трампом подписало соглашение с движением «Талибан», которое запрещено в России. Согласно документу, Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, которые будут представлять угрозу безопасности США и их союзников.

Администрация Джо Байдена была намерена принять решение по Афганистану, изучив то, как талибы выполняют условия соглашения. Вместе с тем глава Белого дома заявлял, что США не смогут вывести свои войска до 1 мая.

Как писал NEWS.ru США заявили о выводе войск из Афганистана в срок до 11 сентября текущего года.