США отменили полёт бомбардировщика B-52H над Чехией

https://static.news.ru/photo/0f2794d0-fb36-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полёт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США над чешской территорией отменён по техническим причинам. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Чехии Гриффин Розелл.

В Чехии проходят авиашоу «Дни НАТО в Остраве». Предполагалось, что B-52H Stratofortress должен был совершить 30-часовой беспосадочный перелёт с места постоянного базирования на авиабазе ВВС США Барксдейл в штате Луизиана в Чехию и обратно. В Чехии вместе с несколькими другими американскими самолётами он должен был пролететь на низкой высоте над городами Острава, Прага и Пльзень, чтобы показать решимость США оказать помощь «значимому государству — союзнику по НАТО».

Полёт B-52 <...> пришлось, к сожалению, в последний момент отменить из-за технических проблем с самолётом-заправщиком, — цитирует ТАСС Розелла.

В результате ВВС США на авиашоу в Остраве представили четыре истребителя F-16 и самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker, местами постоянного базирования которых являются авиабазы в Европе.

Как писал NEWS.ru, ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Берингова моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. В воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа.

Истребители сопроводили бомбардировщик над акваториями Берингова и Охотского морей и вернулись на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.