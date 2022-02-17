США пообещали ответить на высылку заместителя посла из России

Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ на Смоленской площади

Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Роcсия выслала заместителя посла CША в Москве Барта Гормана. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Рeбхольц, отметивший, что данный шаг усугубляет напряжённость между странами.

Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трёх лет, — цитирует его агентство.

Сегодня стало известно о высылке заместителя главы американской дипмиссии в Москве Барта Гормана. Подчёркивается, что срок работы дипломата не был закончен.

Госдепартамент США ранее заявил российским дипломатам, что посол России Анатолий Антонов будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Кроме того, посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов.

1 февраля посольство США в РФ объяснило, что данный шаг обусловлен окончанием срока командировки сотрудников дипмиссии и необходимостью заменить их на других дипломатов.