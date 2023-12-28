США направят солдат в Косово в рамках миссии НАТО

Фото: U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment

США направят солдат в Косово в рамках миссии НАТО, сообщает Newsweek. Отмечается, что это будут 33 военнослужащих из Национальной гвардии штата Айова.

33 военных из Айовы, которые входят в состав отряда первого отряда, отряда эвакуации раненых и авиационного батальона общего обеспечения отправятся 29 декабря в Косово на девять месяцев, — сообщило агентство.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна хочет видеть большее присутствие сил KFOR на севере Косово. По мнению главы государства, это необходимо для обеспечения безопасности сербов. Заявление Вучича последовало за перестрелкой в регионе, в ходе которой местные полицейские убили трех сербов и еще двух тяжело ранили.

Также Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косове и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН.

В октябре НАТО перебросил новые подкрепления для своего контингента для Косово (KFOR). В страну направили 130 военных из Румынии. За неделю до этого в страну прибыли 200 военнослужащих из Великобритании для усиления группировки НАТО в свете нестабильной обстановки на севере Косово. Сейчас в состав KFOR входят более 4500 военнослужащих из 27 государств.