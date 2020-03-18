Государственный департамент США на время приостанавливает работу генерального консульства во Владивостоке.
Решение было принято на фоне пандемии коронавируса из-за заботы о здоровье американских и российских сотрудников дипломатической миссии, а также граждан РФ, обращающихся в консульство для получения документов. Об этом со ссылкой на пресс-атташе
Внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов надеется, что работа генконсульства возобновится, как только этого позволит ситуация вокруг COVID-19. Записи на собеседование для получения визы в США отменены, а посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине открыты лишь для оказания связанных с экстренными ситуациями услуг.
Вашингтон и Оттава обсуждают вопрос закрытия границы США и Канады для путешественников, чьи поездки не являются неотложными, писал NEWS.ru.
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