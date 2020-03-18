https://static.news.ru/photo/e00de15c-68f2-11ea-982c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Государственный департамент США на время приостанавливает работу генерального консульства во Владивостоке.

Решение было принято на фоне пандемии коронавируса из-за заботы о здоровье американских и российских сотрудников дипломатической миссии, а также граждан РФ, обращающихся в консульство для получения документов. Об этом со ссылкой на пресс-атташе сообщает РИА VladNews.

Внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов надеется, что работа генконсульства возобновится, как только этого позволит ситуация вокруг COVID-19. Записи на собеседование для получения визы в США отменены, а посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине открыты лишь для оказания связанных с экстренными ситуациями услуг.

Вашингтон и Оттава обсуждают вопрос закрытия границы США и Канады для путешественников, чьи поездки не являются неотложными, писал NEWS.ru.