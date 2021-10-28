США и союзники выступили против закона об иноагентах в России

Госдепартамент опубликовал заявление, подписанное США и 17 союзниками, в котором раскритиковал действующий в России закон об иностранных агентах и давление на представителей российских СМИ.

Нижеподписавшиеся члены Коалиции за свободу СМИ выражают глубокую озабоченность относительно усиливающегося притеснения со стороны российского правительства в отношении независимых журналистов и СМИ в России, — говорится в тексте.

В заявлении, в частности, упоминаются задержания журналистов, освещавших акции в поддержку Алексея Навального, обыски в офисах издания DOXA и новостного портала «Проект» (объявлен иностранным агентом), задержание репортёра «Радио Свобода» (объявлено иностранным агентом) Владислава Есипенко и применение закона об иностранных агентах по отношению к ряду СМИ, работающих в России и рядом с её границами.

Документ подписали представители США, Австралии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины и Великобритании.

Ранее руководители благотворительных фондов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой включить их организации в список учреждений, на которые не распространяется законодательство об иностранных агентах. По их словам, благотворительные организации не могут заниматься политической деятельностью.

Владимир Путин подписал закон об иноагентах в конце декабря 2020 года. Согласно документу, иностранными агентами признаются физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, незарегистрированные политические НКО с финансированием из-за рубежа или иностранные журналисты с аккредитацией на работу в РФ, выполняющие функции иноагента.