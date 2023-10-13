«США должны оказаться в изоляции»: Поплавская об угрозе мировой войны Поплавская назвала США вредителями и призвала оградить их от внешнего мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала США злостным вредителем и источником нестабильности в мире, а также призвала вывести ООН и все международные структуры из-под американского влияния, оставив Америку в мировой изоляции. Артистка также сообщила, что американские политики «уверовали в свою исключительность» и привыкли диктовать свои условия, что привело к «страшным ошибкам».

Израиль и Палестина, Украина, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия, Венесуэла, бывшие страны СНГ. Сейчас идет нагнетание в Тайване. Это США должны оказаться в мировой изоляции! Оградить от внешнего мира как самого злостного вредителя, как источник войн, государственных переворотов и нестабильности в мире, — заявила Поплавская.

Поплавская отметила, что США не теряют ничего, а в странах, где они пытаются «насадить свой миропорядок», гибнут тысячи людей, рушится экономика, наступает гуманитарный кризис. Актриса также предположила, что хаос и разрушения могут охватить всю планету и привести к третьей мировой войне, от которой, по словам Поплавской, пострадают все, кроме США.

Ранее Поплавская предположила, что скоро переселенцы из России могут начать переезжать в США. По ее словам, там, куда перемещаются «бегуны», тут же начинаются проблемы. Актриса отметила, что Соединенные Штаты «слишком спокойно живут» и не исключено, что скоро «достанется» и им.