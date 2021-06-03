Сроки выплаты пенсий изменятся в июне

https://static.news.ru/photo/e5aa8b38-c4d6-11eb-91a9-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Июньская пенсия будет выплачена некоторым россиянам заранее из-за выходных праздничных дней. Это коснётся жителей регионов, где почта и банки не будут работать 12,13 и 14 июня, сообщает «РГ».

Пенсфонд предупредил , что в каждом регионе есть свои особенности досрочной выплаты с учётом графика работы местных почтовых и банковских отделений. С банками у ПФР заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. Этим же соглашением предусмотрено, что в остальные дни график выплат должен оставаться неизменным.

С учётом праздничных дней за период с 5 по 12 июня деньги были перечислены 4-го числа. На выплаты, которые приходятся с 13 по 19 июня, деньги поступят 11-го числа.

Все изменения в графике выплаты пенсий должны быть отражены на сайтах региональных отделений ПФР. Например, жители Краснодара получат выплаты за 12-е число на день раньше, а для пенсий на 13 и 14 июня сроки останутся прежними. В Ульяновской области почта начнёт выплачивать пенсии за 12-е число 10 июня.

Как сообщалось ранее, Пенсионный фонд России (ПФР) следует ликвидировать, потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников, заявили в Партии пенсионеров. В партии отметили, что парламентарии, «будучи верными и последовательными приверженцами либеральных монетаристских экономических учений», обязали работодателей выплачивать 22% от заплаты сотрудника в Пенсионный фонд.