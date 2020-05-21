Сроки возвращения в Москву тепла назвали в Гидрометцентре

https://static.news.ru/photo/7d96c1b2-9b13-11ea-8a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям Москвы и центральных регионов России не следует ждать возвращения тепла раньше следующей недели. По его словам, привычная для конца весны погода, когда столбик термометра поднимется выше отметки в 20 градусов, вернётся только 26 мая.

До этого дня на всей европейской территории страны температура будет на шесть градусов ниже нормы, сообщает «Российская газета».

Лёгкое потепление в Москве можно будет заметить в воскресенье, 24 мая. Вильфанд прогнозирует температуру в 16 градусов.

Даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастёт, и циклон, который принес холода, уйдёт, ещё будет прохладно, — уверяет эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предварительные расчёты метеорологов показывали, что потепление в центре европейской части России может произойти в течение последних пяти дней мая. Об этом рассказал Роман Вильфанд. По его словам, начнёт меняться центр антициклона и всё зависит от того, в какой его части — тёплой или холодной — окажется центр Европейской России.