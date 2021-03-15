Срок за систематическое пьяное вождение увеличат в России

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Вице-премьер Юрий Борисов поручил МВД РФ разработать поправки к Уголовному кодексу, увеличив максимальный срок лишения свободы россиян, которые систематически садятся за руль пьяными, с двух до трёх лет.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ, изменения внесут в статью 264.1 Уголовного кодекса. Если ранее гражданина уже судили по этой статье, то во второй и последующие разы ему придётся заплатить штраф в размере полмиллиона рублей, также его могут отправить на исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет, или лишить свободы на три года.

Сейчас по закону повторно попавшегося на нетрезвом вождении могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, лишить его свободы на срок до двух лет и применить к нему другие виды наказаний.

Если подобные меры не сдерживают россиян от решения сесть за руль пьяным, то Борисов предлагает значительно ужесточить закон.

На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль, — сказано в пояснительной записке к поправкам.

Газета уверяет, что документ уже поддержала Генпрокуратура, Верховный суд, Следком, государственно-правовое управление президента.

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