Срок получения гражданства РФ могут сократить до трёх месяцев

Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России в общем порядке могут уменьшить с одного года до трёх месяцев. Норма также коснётся людей, получающих политическое убежище, беженцев и военных по контракту в Вооружённых силах РФ, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что соответствующий законопроект в конце 2021 года в Госдуму внёс президент РФ Владимир Путин. Документ предполагает, что принимать решения о приёме в гражданство будут в МВД.

Кроме того, в законопроекте предлагается дать главе государства больше полномочий на определение категорий лиц, которым можно разрешить упрощённое получение гражданства РФ. Также документом предусмотрено прекращение российского гражданства для лиц, виновных в ряде тяжких преступлений против государства.

Ранее стало известно, что члены Совета Федерации намерены внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Они предполагают отзыв российского гражданства у ранее принятых в него и депортацию на родину за незаконное производство и торговлю алкоголем. Об этом рассказал сенатор Сергей Рябухин.