Срок действия истекших водительских прав заканчивается 31 декабря

https://static.news.ru/photo/f0c97816-4afc-11eb-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Срок действия истекших водительских прав, продлённый на время пандемии, заканчивается 31 декабря. Теперь за вождение со старыми правами автовладельцев будут штрафовать.

О замене прав ГИБДД напомнила автолюбителям ещё в начале декабря. Права, срок которых истекал с 1 февраля до 15 июля, продлили до конца года на время пандемии, пишет РИА Новости. Для замены прав водителям было рекомендовано обратиться в подразделения ГИБДД, чтобы успеть заменить водительское удостоверение до конца месяца.

За управление машиной с просроченными правами водителям грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. Водительские права нового образца начали выдавать уже с 3 декабря. Фраза «Водительское удостоверение» дублируется на документе на нескольких языках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые дополнительные требования для экзаменаторов введут в соответствии с новым регламентом в России. Новый регламент вступает в силу с 1 апреля 2021 года.