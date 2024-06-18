Срочно положите эти предметы в кошелек — деньги потекут в ваши руки рекой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы приманить деньги, нужно держать свой кошелек в полном порядке и носить в нем особые предметы. Вот список таких вещей, которые помогут привлечь богатство.

В кошелек нужно положить особые купюры и монеты. Настоящим магнитом считаются старинные и коллекционные монеты. Лучше всего — иностранные, но и отечественные работают тоже хорошо

Также деньги приманивают травы и пряности. Положите в кошелек кинзу, базилик и петрушку. Их можно вырастить у себя в огороде и высушить пару веточек, чтобы носить всегда с собой. Кроме того, подойдет гвоздика или корица.

Эффективной приманкой для денег также считаются китайские монетки. Их должно быть шесть, восемь или девять. Такие монетки продаются в сувенирных магазинах. Не забудьте перевязать их золотой или красной нитью.

На благосостояние положительно влияют и зеленые камни. Это должен быть нефрит, изумруд или другие самоцветы.

Ранее стало известно, что нельзя подбирать на улице, чтобы не притянуть к человеку несчастье. Эзотерики считают, что некоторые предметы могут быть пропитаны негативной энергетикой, поэтому их нельзя брать в руки. Одни из таких — монеты.