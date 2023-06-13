Срочников обязали сдавать загранпаспорта в МВД Срочников обязали сдавать загранпаспорта в полицию после получения повестки

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, по норме которого срочный военнослужащий должен сдать загранпаспорт в отделение полиции в течение пяти дней после получения повестки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе отмечено, что нормы касаются только срочников, а получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения военной службы. Также пограничники теперь наделены правом изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд, прямо на границе. Также предусмотрена возможность сдать загранпаспорт на хранение в МФЦ.

Вероятно, поправки не коснутся осеннего призыва 2023 года, поскольку в случае принятия они должны вступить в силу через 180 дней после опубликования.

По такой же схеме сдавать паспорта должны будут сотрудники, уволенные с военной службы из ФСБ, на срок до пяти лет с момента ухода. Их паспорта должны будут храниться в специальном отделе ФСБ.

Ранее на встрече с военными корреспондентами Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. По его словам, с января 2023 года Минобороны смогло набрать свыше 150 тысяч контрактников. Их общее число вместе с добровольцами достигло 156 тысяч человек.