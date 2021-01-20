Срочника Шамсутдинова обязали выплатить семьям погибших около 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/0301fbd8-5bc0-11eb-8656-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Суд, помимо отбывания срока в тюрьме, обязал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего осенью 2019 года восемь своих сослуживцев, выплатить 10,8 млн рублей в качестве компенсации семьям погибших. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, это окончательная сумма штрафа.

Четыре иска удовлетворили по полтора миллиона. Один иск был 1,1 млн рублей и ещё один, по-моему, 1,2 млн рублей, — рассказал он в беседе с «360».

Тугушев также подчеркнул, что защита Шамсутдинова считает вынесенное судом наказание слишком строгим.

21 января суд приговорил военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, к 24,5 года колонии строгого режима. Время, которое военнослужащий провёл под стражей с октября 2019 года, будет вычтено из срока отбывания наказания.

Трагедия произошла осенью 2019 года — Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, восемь человек погибли. Ещё двое получили ранения. Военнослужащий свою вину признал и заявил, что во время прохождения службы над ним издевались. Позже в открытом письме он попросил прощения у родственников погибших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 ноября гарнизонный военный суд в Чите допросил свидетеля, который служил вместе с Шамсутдиновым. Мужчина, работающий водителем, рассказал об угрозах, которые срочник получал от офицера за невыполнение приказа.