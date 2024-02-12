Срезавшим скальп с россиянина мужчинам вынесли приговор Суд приговорил к 3,5 года тюрьмы срезавших скальп с жителя Электростали

Фото: СК РФ

Двое мужчин, напавших на парня с ирокезом в Электростали, приговорены к 3,5 года строгого режима, сообщает Mash. Соответствующее решение вынесено по итогам судебного разбирательства. Приговор вступит в силу через 15 суток.

Двух молодых людей, которые срезали скальп с головы Юрия М. прошлым летом в Электростали, приговорили к 3,5 года строгого режима, — говорится в публикации.

Инцидент произошел 10 июля, когда 19-летний парень попросил сигарету у двоих незнакомцев. В ответ он получил оскорбления из-за ирокеза. Как следствие, между ними завязался конфликт. Тогда злоумышленники схватили парня и ножом срезали с его головы ирокез вместе с кожей. Нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны. Изначально юноша был с друзьями, но когда конфликт стал набирать обороты, они убежали.

Ранее также сообщалось, что житель Красногорска взялся за огнестрельное оружие во время ссоры с супругой. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, открыл сейф, где хранился карабин «Сайга», и выстрелил в сторону возлюбленной. Женщина смогла вызвать сотрудников полиции, которые по приезде задержали злоумышленника. Стражи порядка обнаружили в его доме и другое оружие: охотничье ружье ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук.