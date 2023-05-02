Назван средний размер штрафа за домашние побои в России В России в 2022 году средний размер штрафа за домашние побои составил 5410 рублей

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Средний размер штрафа по административной статье «Побои» (6.1.1. КоАП) составил 5410 рублей, сообщает юридический проект помощи пострадавшим от насилия «Травмпункт» со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде за 2022 год. Всего российские суды в прошлом году рассмотрели более 170 тысяч дел по статье «Побои», более 108 тысяч человек привлекли к ответственности. Чаще всего в качестве наказания выбирались штрафы, общая сумма которых составила 511 млн рублей.

Средний размер штрафа составил 5410 рублей. Это немногим больше нижней планки по статье о побоях: она позволяет назначать штрафы от пяти до 30 тысяч рублей.

Также юристы обратили внимание, что в России не ведется отдельная статистика по домашнему насилию.

На необходимость этого [отдельной статистики] неоднократно указывал Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В российском законодательстве отсутствует такой состав преступления, как домашнее (семейно-бытовое) насилие, а еще оно не признается отягчающим обстоятельством при совершении другого преступления, — утверждают они.

Ранее в Санкт-Петербурге была найдена мертвой местная жительница, которая незадолго до происшествия жаловалась на избиение сожителя в благотворительный фонд.