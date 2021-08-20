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«Спутником Лайт» разрешили ревакцинировать пожилых людей

12:53, 21 августа 2021
«Спутником Лайт» разрешили ревакцинировать пожилых людей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Эксперты разрешили ревакцинировать пожилых людей — старше 60 лет — препаратом «Спутник лайт», передаёт ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, им нужно вакцинироваться. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел, — подчеркнул руководитель ведомства.

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