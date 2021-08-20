«Спутником Лайт» разрешили ревакцинировать пожилых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домой к журналистке радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр пришёл полицейский. Об этом она сообщила в Twitter.

Радиоведущая рассказала, что силовик пришёл по месту её прописки и искал её. Дома была её мама, которая не пустила полицейского в квартиру и отказалась сама говорить с ним. Поразительная настойчивость:...