«Спутник V» могут модернизировать под суперустойчивый вирус за месяц

https://static.news.ru/photo/53c0e9b0-8d81-11eb-9dee-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Морозов/Пресс-служба министерства обороны РФ

Разработчики российского препарата от коронавируса «Спутник V» готовы в течение месяца создать новое средство, если появится штамм, устойчивый к существующим вакцинам. Об этом рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Он отметил, что на данный момент опасности появления такой мутации пока не существует, однако теоретически её появление хоть и маловероятно, но возможно.

Технология производства вакцины существует, поэтому разработать новый тип вакцины можно будет разработать в течение месяца. Больше времени занимает масштабирование, то есть массовое производство вакцины, — сказал Бутенко в эфире «Радио 1».

Тем не менее, добавил он, у производителей уже есть необходимый опыт в оперативном развёртывании мощностей, поэтому в случае необходимости «можно рассчитывать на ускоренные темпы».

Защитные свойства имеющихся сейчас вакцин позволяют создавать иммунитет к самым разным генетическим вариантам коронавируса, подчеркнул эпидемиолог. Исследования эффективности препаратов в отношении мутаций инфекции проводятся постоянно, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор совершенствовать отечественные тест-системы, чтобы те могли выявлять новые разновидности коронавируса.