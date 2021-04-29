«Спутник V» могут доработать для борьбы с индийским штаммом COVID

https://static.news.ru/photo/86ad0270-a8f5-11eb-9897-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффективность российского препарата «Спутник V» может быть снижена из-за распространения индийского штамма коронавируса. Может потребоваться его доработка. Об этом заявил в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов.

Как отметил медик, ранее выявленные в Британии и в ЮАР мутации вируса лучше изучены в отличие от индийского штамма. О нём специалисты пока ещё мало знают, но, скорее всего, по мнению Парамонова, штамм не сможет серьёзно навредить людям.

Индийская мутация более свежая, и мы ещё не всё о ней знаем. Но, например, к британской мутации вакцины дают иммунитет. И мы можем рассчитывать на аналогичную ситуацию с индийским штаммом. Скорее всего, «Спутник V» либо будет работать столь же эффективно, либо будет работать несколько менее эффективно, — отметил эксперт.

Парамонов также считает, что появление в России индийского штамма не получит такого распространения, как в Индии, где антисанитария и скученность. Для борьбы с ним, возможно, будет достаточно обычных санитарных методов, сказал Парамонов.

Медик также добавил, что в случае если новый вариант вируса будет признан значимым, то не исключено, что российскую вакцину придётся «доделать».

Наши вакцины, в частности «Спутник V», способны меняться. Они созданы такой формы, в которую заложена способность эти мутации в себя включать. И если эти мутации будут признаны значимыми, то «Спутник V» достаточно легко в короткий промежуток времени модернизируют, чтобы он работал против нового штамма, — пояснил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также выразил уверенность в эффективности российского препарата против индийской мутации коронавируса. Он пояснил, что «Спутник V» создаёт достаточное количество антител для борьбы с этим штаммом вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мутации индийского штамма вируса показывают высокий уровень заразности, а также устойчивости к антителам у переболевших людей. Пока специалисты не могут установить, почему вирус так мутировал в Индии, возможно, на это повлияло проведение массовых мероприятий в стране, которое усилило его распространение.