Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос более чем в два раза

Фото: shutterstock

За 2022 год спрос россиян на жилье за границей вырос в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Prian.ru. В основном квартиры и дома приобретали для переезда (75%), уточнили аналитики.

Сократилась доля тех, кто покупал домик у моря, чтобы ездить туда время от времени, сейчас многие приобретают жилье за границей для постоянного проживания, — пояснил главный редактор Prian.ru Филипп Березин.

Основной спрос покупателей пришелся на Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию. При этом страны ЕС оказались менее доступны для россиян из-за сложностей с переводом средств и «токсичностью» самих российских паспортов — у обладателей вида на жительство в Европе таких сложностей не возникло.

Спрос на объекты в Испании, Италии, Португалии, Греции и на Кипре повысился на 15-20%. Однако россияне теряют интерес к объектам в Германии и Латвии, отметили эксперты. В то же время, по словам аналитиков, в ближайшие несколько месяцев большой интерес к недвижимости в других странах сохранится.

Ранее стало известно, что самыми популярными среди россиян странами для инвестиций в недвижимость стали Турция, ОАЭ и Грузия. Пятерку лидеров замкнули Испания и Греция.