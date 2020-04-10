Спрос на телевизоры вырос из-за коронавируса

Руководитель проектов Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал об изменении потребительского поведения россиян в сфере технологий из-за пандемии коронавируса. По его словам, люди стали покупать больше телевизоров, ТВ-приставок и устройств «умного дома».
Также повысился спрос на ноутбуки, что может привести к их подорожанию до 20%,
При этом продавцы сейчас не отказываются от скидок, хотя это принято в кризисные периоды.
Всё сильно зависит от траектории курсового развития. Большинство брендов учитывают риски и закладывают более высокий курс, — заключил он.
Как ранее писал NEWS.ru, на российских складах бытовой техники в случае прекращения работы в условиях изоляции из-за угрозы распространения коронавируса товаров может хватить недели на три-четыре. Поэтому производители обратились в правительство страны с просьбой не прекращать цепочку поставок продукции во время пандемии.
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