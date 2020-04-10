Спрос на телевизоры вырос из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e225c40-7b6b-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель проектов Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал об изменении потребительского поведения россиян в сфере технологий из-за пандемии коронавируса. По его словам, люди стали покупать больше телевизоров, ТВ-приставок и устройств «умного дома».

Также повысился спрос на ноутбуки, что может привести к их подорожанию до 20%, передаёт радио Sputnik. Интерес к спортивным гаджетам и смартфонам, напротив, угас.

При этом продавцы сейчас не отказываются от скидок, хотя это принято в кризисные периоды.

Всё сильно зависит от траектории курсового развития. Большинство брендов учитывают риски и закладывают более высокий курс, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, на российских складах бытовой техники в случае прекращения работы в условиях изоляции из-за угрозы распространения коронавируса товаров может хватить недели на три-четыре. Поэтому производители обратились в правительство страны с просьбой не прекращать цепочку поставок продукции во время пандемии.