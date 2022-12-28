В России значительно вырос спрос на психологическую помощь из-за СВО «Коммерсант»: спрос на психологическую помощь в России в 2022 году увеличился на 62% из-за СВО

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В 2022 году спрос на услуги психологов в России увеличился на 62,87% по сравнению с 2021 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter. Специалисты выяснили, что речь идет как о частных сессиях, так и о корпоративных сеансах. Эксперты утверждают, что потребность в психологической помощи вызвана событиями, связанными с проведением военной операции на Украине.

Авторы исследования рассказали, что наибольшие всплески спроса фиксировались в марте, октябре и ноябре, как и в 2021 году, что указывает на сезонность обращений. Однако крайне резкие скачки в 2022 году могли быть вызваны объявлением СВО и началом проведения мобилизации, заявляют исследователи. Кроме того, глава психологической платформы Alter Рамиля Альшина подчеркнула, что в 2021 году спрос на услуги психологов с мая по июль значительно упал, в то время как в аналогичный период в 2022 году он только рос.

По итогам 2022 года количество походов к психологам увеличилось на 62%, а число новых клиентов возросло на 46%. Самый большой всплеск спроса был зафиксирован в Москве — там он увеличился на 67,9%. Также возросла заинтересованность в корпоративном специалисте: согласно данным HeadHunter, работодатели чаще стали указывать в описании вакансий деятельность корпоративного психолога, а число соответствующих поисков увеличилось на 101%.

По итогам сентября 2022 года продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов в России выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще. Врачи советуют не увлекаться седативными средствами, подчеркивая, что принимать их следует только по назначению.