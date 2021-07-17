Спрос на короткие экскурсионные туры вырос у россиян

Туроператоры отмечают рост на короткие индивидуальные туры продолжительностью четыре-пять дней среди россиян. Рост отмечается с 1% в 2019 году до 9% в 2021 году, сообщает «РГ».

На рынке экскурсионных услуг предлагаются как экономварианты, так и высокая стоимость поездок. Так, тур в Санкт-Петербург обойдётся в среднем в семь тысяч рублей на человека. На повышенный спрос также повлиял и туристический кешбэк, то есть россияне могут компенсировать часть своей поездки по стране.

Средний чек тура зависит от его направления, программ и отелей. К примеру, в Санкт-Петербург на три дня с проживанием в отеле «три звезды» с шведским столом можно съездить за семья тысяч рублей, в эту же стоимость входят и экскурсии.

Поездка по «Золотому кольцу» на два дня обойдётся от восьми тысяч рублей на человека, но в программу будет включена только часть городов маршрута. Недельный тур на Сахалин обойдётся в 30 тысяч рублей на человека. В эту стоимость входит перелёт из Москвы, проживание в трёхзвёздочной гостинице в Южно-Сахалинске без питания.

Также туристы могут выбрать индивидуальные программы. Например, путешествие по Крыму на яхте. Такая поездка обойдётся в среднем 55 тысяч рублей на человека. Поездка на двоих в Нижегородскую область обойдётся в 39 тысяч рублей. В программу входят посещение православных святынь, отдых в загородном отеле с бассейном и пляжем на берегу реки.

Ранее сообщалось, что пока власти Краснодарского края не смягчат антиковидные требования, российские туристы продолжат аннулировать путёвки и выбирать другие места для отдыха. Такое мнение высказал NEWS.ru глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.