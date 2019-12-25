https://static.news.ru/photo/55fbce7e-26e0-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/Global Look Press

Аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета» пришли к выводу, что в декабре 2019 года в сравнении с ноябрём спрос на электрические зубные щётки вырос в два раза.

Специалисты отмечают, что востребованность ещё нескольких несезонных товаров также увеличилась. Например, спрос на наборы для рисования вырос в 2,7 раза, на радиоуправляемые игрушки — в 2,5 раза. Кроме того, в пятёрку вошли подарочные наборы, наборы для настольных игр в футбол, роботы и трансформеры.

Среди товаров для красоты в декабре на «Яндекс.Маркете» популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители — на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре, — приводит сообщение от аналитиков RNS.

Эксперты подчёркивают, что за первые 22 дня декабря количество платежей через «Яндекс.Кассу» в магазинах товаров для хобби увеличилось на 47%.

Как ранее писал NEWS.ru, оборот интернет-площадки «Яндекс.Маркет», на которой представлено 25 тысяч магазинов, вырос в 2019 году на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 200 млрд рублей.