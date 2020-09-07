Справороссы расскажут членам избиркомов, как избежать тюрьмы

https://static.news.ru/photo/2a00d3e0-f11b-11ea-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия» распространит среди членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы «За что вас могут посадить в тюрьму» и заканчивается списком наказаний за фальсификацию досрочных выборов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал партийный лидер Сергей Миронов. По его словам, памятку раздадут в единый день голосования всем наблюдателям и членам комиссий с совещательным и решающим голосом. Миронов подчеркнул, что фальсификация выборов является уголовным преступлением и наказывается соответствующее. Лидер СР выразил уверенность, что возглавляемая им партия сможет защитить свободу волеизъявления российских граждан.

Единый день голосования назначен на 13 сентября. Россияне смогут также отдать свой голос на выборах разных уровней в течение двух предшествующих дней.

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