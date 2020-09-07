Справороссы расскажут членам избиркомов, как избежать тюрьмы

Партия «Справедливая Россия» распространит среди членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы «За что вас могут посадить в тюрьму» и заканчивается списком наказаний за фальсификацию досрочных выборов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»
Единый день голосования назначен на 13 сентября. Россияне смогут также отдать свой голос на выборах разных уровней в течение двух предшествующих дней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава астраханского отделения СР Олег Шеин поборется за пост главы областного центра.
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