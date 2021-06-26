«Справедливая Россия» продолжит работу над объединением с КПРФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что сейчас объединение его организации с КПРФ невозможно, однако после выборов в Госдуму руководство намерено вернуться к этому вопросу. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил уверенность, что после окончания избирательного процесса предстоят новые вливания в партию.

Много лет мы говорим, я говорил о необходимости — и в исторической перспективе это будет — объединения в том числе с КПРФ, сейчас, во время избирательной кампании, это нереально, но выборы пройдут, мы опять вернёмся к этому вопросу, — сказал Миронов.

Также политик заявил о необходимости принятия государственной идеологии в стране. Он напомнил, что поправки в Конституцию не коснулись первых двух глав, где, помимо прочего, говорится о запрете обязательной или государственной идеологии в стране.

Обязательной, наверное, не нужно, но государственная идеология должна быть. В этой связи я абсолютно убеждён, что будущее всё-таки за принятием государственной идеологии, — добавил Миронов.

Он уверен, что такая идеология должна строиться на патриотизме, справедливости, правде и русской культуре. По его мнению, если этого не сделать, «волей-неволей мы начинаем жить по чужим лекалам и идеям».

24 июня сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не пустили на съезд КПРФ из-за конфликта с лидером коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Прилепин на съезде КПРФ собирался предложить создать новую коалицию. Однако из-за присоединения к эсерам у него произошла ссора с Зюгановым, после чего его исключили из всех возможных проектов, где он был задействован до этого.