Способного «лечить аутизм» врача обвиняют в мошенничестве SHOT: родители обвиняют в мошенничестве врача, который якобы может лечить аутизм

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Авторы Telegram-канала SHOT сообщили, что десятки родителей по всей России обвиняют в мошенничестве московского врача, который якобы способен лечить аутизм. По данным источника, сам медик уверен, что так его пытается «закадрить» одна из мам. Врач также считает аутизм излечимым заболеванием.

Мама шестилетнего мальчика с этим диагнозом сообщила, что в клинику врача они с мужем приехали из Тюмени, когда ребенок начал плохо есть. Доктор предложил семейству лечение в три этапа, состоящее из капельниц, витаминов и диеты. Также врач допустил необходимость пересадки стволовых клеток. SHOT отмечает, все это обошлось бы родителям в 12 млн рублей в год.

Однако в процессе капельниц мальчику стало плохо и он начал задыхаться в ходе процедуры. Мать вызвала скорую прямо в частную клинику. Ребенка откачали, а государственные врачи объяснили родителям, что ему сделали дозировку препарата как для взрослого человека. По словам матери, она успела заплатить около 120 тысяч рублей за «лечение», из которых ей вернули только 20 тысяч.

Позднее женщина наткнулась на других родителей, которые также понадеялись на частную клинику и пострадали. Некоторые продавали машины, квартиры, брали кредиты на лечение. В настоящий момент родители создали петицию, которую подписали около 2 тысяч человек. Также пострадавшие готовят коллективную жалобу в Минздрав и прокуратуру.

Сам доктор в беседе c SHOT объяснил, что занимается таким лечением уже шесть лет. По мнению врача, весь «хейт» связан с его свободой. Медик полагает, что одна из активисток «добивается его внимания».

Врач-педиатр Надежда Попова ранее объяснила, какие средства нужно хранить в аптечке при аллергии у ребенка. Если его укусило насекомое или возникла необычная реакция на пищевые продукты, необходимо иметь антигистаминные препараты.