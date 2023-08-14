«Способ пропиариться»: биолог о поисках лох-несского чудовища Биолог Матвеева назвала пиаром поиски лох-несского чудовища в Шотландии

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В Шотландии с 26 по 27 августа пройдет самая масштабная за последние 50 лет экспедиция по поиску лох-несского чудовища. В разговоре с «360» профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяна Матвеева отметила, что это «способ пропиариться» и привлечь как можно больше туристов.

Моя гипотеза такая: это очень удачный способ пропиариться жителям окрестных населенных пунктов, привлечь туристов и так далее. Чтобы люди ехали в надежде найти лох-несское чудовище, — пояснила биолог.

Кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский заявил, что с научной точки зрения теория о существовании одного чудовища не выдерживает критики. Он подчеркнул, что в озере Лох-Несс была бы целая популяция, состоящая как минимум из пары сотен животных. По мнению ихтиолога, организовывать поиски ради одного неизвестного существа несостоятельно с биологической точки зрения.

Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков оказался не так критичен, как его коллега. Он считает, что полностью отрицать вероятность существования лох-несского чудовища нельзя, пока это не доказано.

Я могу допустить, что сохранилось какое-то существо, о существовании которого мы еще не знаем, но, пока оно не найдено, говорить рановато, — пояснил ихтиолог.

При этом он уточнил, что двухдневная экспедиция вряд ли даст какие-либо результаты. Он отметил, что случаи, когда люди сообщают якобы о встрече с чудовищем, достаточно редки. В связи с этим необходимо длительное наблюдение. Кроме того, есть версия, что неизвестное существо, если оно действительно есть, может приходить в озеро с моря.

Организаторы ранее заявили, что для поисков лох-несского чудовища будет задействовано передовое оборудование. Специалисты будут запускать БПЛА над озером и с помощью тепловых датчиков выявлять подозрительные аномалии в воде.