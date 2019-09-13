https://static.news.ru/photo/f0d608fe-d615-11e9-bc14-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Cody Glenn/Icon Sportswire/Global Look Press

Известные спортсмены поддержали ученика четвёртого класса из Сосновоборска, которого из-за необычной причёски в школе собрались перевести на домашнее обучение.

Мы разные все по цвету кожи, по вере, по причёске. Это не помешало в прошлом сезоне нам выиграть Евролигу. Люби спорт, будь индивидуален и будь собой, — обратился к мальчику баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич.

По словам спортивного директора сети футбольных школ Игоря Александрова, все воспитанники и тренеры — на стороне ребёнка. Он считает, что креативность, к которой четвероклассник стремится во внешности, будет обязательно проецироваться и в спорте, передаёт « Москва 24 ».

Сергей Цыбульский, ставший лауреатом конкурса «Учитель года Москвы — 2014», подчеркнул, что желание выделяться не должно быть поводом для наказания.

Ранее, как писал News.ru, директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края сделали замечание ребёнку из-за причёски. Школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся. В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение.

На конфликт отреагировали в Минпросвещения России. В ведомстве заявили, что учителя не могут выгонять школьников с урока из-за причёски.