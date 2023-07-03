«Спортсмены не боги»: Навка о трудностях реабилитации Костомарова Навка заявила о позитивном настрое Костомарова и его близких, несмотря на сложности реабилитации

Фото: roman_kostomarov/t.me

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что близкие олимпийского чемпиона Романа Костомарова оптимистично настроены в отношении его реабилитации. Она подчеркнула, что рядом со спортсменом находятся родные люди и приятели, готовые в любой момент оказать ему поддержку, сообщает StarHit.

Вопреки расхожему мнению, спортсмены не боги, а тоже люди. И случиться с нами может все что угодно. Гораздо важнее тут не сломаться, продолжать жить. Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо, — сказала Навка.

Ранее Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок. Он заявил, что ежедневно стремится делать что-то новое. Он отметил, что ему хочется уже бежать и прыгать. На видеозаписи впервые видно руки спортсмена после ампутации кистей.

До этого спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но кататься на коньках ему придется учиться заново.