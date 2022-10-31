Спортсменам рассказали, как выбрать одежду для зимних тренировок Тренер Помазной: для зимних тренировок лучше надевать термобелье и шапку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для занятий спортом в холодное время года важно одеваться в одежду, которая удерживает тепло, но вместе с тем отводит влагу, рассказал РИАМО тренер Денис Помазной. По его словам, в этом плане лучше всего подходит термобелье, а из верхней одежды — спортивные куртки из водоотталкивающей ткани. Также спортсменам в зимнее время важно носить шапку, закрывающую уши, потому что холодный ветер легко может стать причиной болезни, уточнил специалист.

Необходима одежда, которая удерживает тепло, но при этом отводит влагу. То есть нам не нужно использовать одну теплую куртку или одну теплую кофту и так далее. Материал предпочтительнее синтетический, — пояснил эксперт.

Кроссовки, по словам Помазного, также должны отводить влагу, чтобы не промокать. Он уточнил, что надевать их нужно вместе с высокими носками или гольфами, так как благодаря им носки не будут задираться, а также в них можно заправить термобелье.

Эксперты популярного в России бренда одежды ранее рассказали, что при выборе верхней одежды этой осенью мужчинам стоит обратить внимание на бомберы из матовой экокожи и дутые парки прямого кроя. Также актуальными остаются пуховики из нейлона — особенно актуальны в этом сезоне будут цвета оттенка хаки и графита, при этом черный цвет по-прежнему остается наиболее практичным и универсальным.