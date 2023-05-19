Спортсмен рассказал, как лучше всего начинать велосезон Спортсмен Ионов посоветовал подготовить экипировку до начала велосезона

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До начала велосезона следует подготовить сам велосипед и экипировку, посоветовал кандидат в мастера спорта Алексей Ионов. В разговоре с «МК в Чите» спортсмен уточнил, что в первую очередь важно определиться, по какой местности и как человек собирается кататься. Это связано с тем, что сейчас существует разнообразные виды велосипедов, которые подходят для разных ситуаций.

Для начала надо определиться с тем, как человек хочет ездить на велосипеде, где он хочет это делать. Ведь сейчас есть разные виды двухколесного транспорта. Есть горный велосипед, есть спортивный, есть что-то среднее. Еще есть фэтбайки. Нужно понять, как человек хочет кататься — на уровне любителя или спортсмена, — пояснил велосипедист.

По словам спортсмена, после покупки велосипеда надо начинать ездить в безопасных местах, чтобы почувствовать уверенность. Начинающим важно приобрести не только шлем, который следует надевать даже профессионалам, но и наколенники и налокотники. Дети во время катания всегда должны находиться под присмотром взрослых, предупредил Ионов. Он добавил, что для них лучше выбирать лесопарковые зоны с мягким покрытием.

Кроме того, перед каждой поездкой важно проверить исправность велосипеда. В первую очередь спортсмен рекомендует осмотреть тормоза. Он пояснил, что следует убедиться в отсутствии визуальных повреждений, прокатить велосипед вперед и назад, а также попробовать тормозить.

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