Спортивный врач дал совет для пеших прогулок Врач Якубов: при прогулках важно учитывать свои физические возможности

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Во время пеших прогулок важно учитывать свои физические возможности, рассказал спортивный врач Рустам Якубов. В беседе с KP.RU специалист подчеркнул, что одни хорошо переносят активность в жаркую погоду, а другим проще ходить на дальние расстояния зимой. Такое же правило относится и к выбору времени.

Я считаю, что каждый человек должен себя чувствовать и понимать. Поэтому вопрос физической активности стоит рассматривать индивидуально. Кому-то может быть комфортнее выходить на прогулки вечером, кому-то — днем, — уточнил врач.

Следует определить свои биологические периоды. Это время, в которое происходят биохимические процессы в организме и выделяется гормон кортизол. Особенно активно он выделяется с 04:00 до 06:00, а также в районе 15:00 — 17:00, отметил Якубов. Физической активность стоит заниматься, когда уровень этого гормона высокий. Он также призвал дозировать нагрузку. Она должна быть адекватной для человека, чтобы не навредить здоровью.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что зимние прогулки способствуют поднятию настроения и полезны для физического здоровья и иммунитета. В ведомстве порекомендовали не снижать уровень физической активности зимой по сравнению с теплым сезоном.