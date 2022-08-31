Спор об «испуганных патриотах» Зачем возвращаются бежавшие из России музыканты

Фото: meladze.ru

Валерий Меладзе

По мере развертывания конфликта на Украине, у нас все острее разворачиваются споры о состоянии общества после окончания СВО в парадигме «война и мiр». Причем именно в толстовском написании (мiр), означавшем в конце девятнадцатого века как раз состояние общественных нравов и реакций.

С легкой руки Дмитрия Пескова в наш лексикон вошло выражение «напуганные патриоты», то бишь медийные персонажи, растерявшиеся до такой крайней степени после начала СВО, что предпочли отъехать от страны на безопасное расстояние и заодно, кто мягче, кто резче, отмежеваться от российской политики. Так сказать, сохранить свою белизну и пушистость.

Для нашего патриотического сегмента общества, исходящего из известного выражения: «Права моя страна или нет. Но это моя страна», показательным критерием ожидаемого очищения, залогом послевоенной моральной перестройки как раз и стали дальнейшие судьбы таких «перепуганных, наивных и ничего не понимающих в политике». Причем пессимисты из такого лагеря уверяют, что как только замолчат пушки, наши местечковые «звезды» с крайне ограниченной зоной кормления за границей как ни в чем не бывало постараются побыстрее рассесться у нас на тех же телевизионных, сценических, блоговых ветках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

Но по мере затягивания конфликта у части отъехавших кончилось то ли терпение, то ли деньги. Вернулась Алла Пугачева. Пока, правда, без своего кочующего супруга, поведавшего в Польше, что после ухода из России фирмы LEGO «этим» не из чего будет строить их самолеты. Валерий Меладзе, долго рассказывавший, что родился в Грузии, учился на Украине, а потому эта во всем неправая Россия для него не родина, без лишней огласки дал концерт в клубе и готов к корпоративам. Давно ставшая жупелом Манижа, осевшая в Париже, старается заработать даже на казачьем фестивале в Усть-Лабинске.

И пусть наши депутаты от культуры предлагают отправить «растерявшихся» и, видимо, изголодавшихся для покаяния на Донбасс, чтобы они многое увидели своими глазами. Уже пошли разговоры о возвращении на семейный экран Урганта и даже, может, гражданина многих стран Познера. А там, глядишь, сами себя троллят наши убежденные почвенники, придет время лекций пиита Быкова, который публично обоснует прогрессивную роль Украины, чесов Макаревича или возвращения в имение под Питер новоявленного украинца Невзорова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Песенка Шнура, как та брань, на его вороте вряд ли повиснет.

Более того, в Telegram муссируется информация о том, что и Пугачева и Меладзе прибыли в страну под гарантии неких очень высокопоставленных чиновников. И понятно, такие вбросы не прибавляют оптимизма сторонникам «очищения».

Понятно, что ряд новых эмигрантов полагал свое артистическое кочевье беспроигрышным: потерпит неудачу Россия, они вернутся на коллективном белом коне с "незапятнанной репутацией, а выиграет — на радостях их амнистируют. Проблема только в том, что сейчас выступать надо, не поднимая шума вокруг своих персон. А потому им явно вредят активно подписываемые петиции против их гастролей. Притом что у нас нет ни официальных черных списков, ни команд хулиганов а-ля Киев, срывающих концерты неугодных. Правда, есть предложения срочно проверять клубы, готовые предоставлять сцену Меладзе или Маниже, на предмет распространения там наркотиков. Но это все, скорее, на уровне благих пожеланий.

Притом что есть еще один немаловажный фактор таких возвращений: состояние публики, которая готова и в нынешних обстоятельствах платить за концерты своих перепуганных любимцев. Вот тут и возникают вполне злободневные вопросы по поводу общественных нравов. Эти зрители что, разделяют позиции таких мигрантов или им глубоко наплевать на нравственную составляющую подобных гастролей? И ответы на такие вопросы, может, важнее для судеб страны после СВО, чем аморальность наших певунов, поскольку общенациональную повестку и основные дискурсы будут определять не они.