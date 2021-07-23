Спонсора «Что? Где? Когда?» арестовали по делу о похищении картины

Фото: vk.com/chgktv

В социальной сети Twitter набрал популярность ролик с названием «не все собаки спортивные», где показан щенок золотистого ретривера, который не справился с полосой препятствий.

На ролике видно, как хозяин проводит своего питомца через так называемую «змейку», после чего из-за «обстоятельств непреодолимой силы» щенок не смог перепрыгнуть через планку, совершил неуклюжее падение и остался лежать...