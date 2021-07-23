Спонсора «Что? Где? Когда?» арестовали по делу о похищении картины
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:02, 24 июля 2021
Фото: vk.com/chgktv
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В Санкт-Петербурге суд вынес решение об аресте бывшего спонсора телепередачи «Что? Где? Когда?» и основателя Интеллект-банка Адама Янова. Его также знают под именем Ашот Хачиян. Об этом сообщила пресс-служба городских судов в Telegram.
В ходе предварительного следствия установлено, что не позднее 09.04.2010 Янов вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на хищение картины автора А.К. Беггрова «Зимняя панорама Петербурга», — говорится в сообщении.
Полотно представляет собой холст 62,5 на 98 сантиметров. Написано маслом. Слева внизу есть надпись «А. Beggrow. 1910.». Цена картины — 24,7 млн рублей.
Обвинение считает, что подозреваемый сговорился с подельниками и в апреле 2010 года они похитили полотно из офиса ООО «Нева Транзит» под предлогом покупки. Спустя пять лет экс-спонсора телешоу объявили в розыск, а 21 июля 2021 года задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».
Ранее власти Москвы подали иск на 1,9 млн рублей в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?». В материалах говорится, что департамент намерен взыскать с организации задолженность за аренду с 1 октября 2012 года по 20 мая 2013 года. Сумма платежей составляет около 1,6 млн рублей плюс сумма пени в размере 325 тысяч рублей.