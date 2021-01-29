Спонсор ФБК Хоменко объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве

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Спонор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Александр Хоменко объявлен в розыск. Он обвиняется в мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по признакам трёх преступлений, предусмотренных статьёй УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, чьи слова приводит РИА Новости.

Следствие установило, что Хоменко имеет отношение к хищению денежных средств в размере более 30 млн рублей. В 2017, 2018 и 2019 годах юрлица, которым руководил обвиняемый, заключили 10 госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Однако в документы вносились заведомо ложные данные о стоимости работ.

Петренко отметила, что Хоменко оказывал ФБК финансовую поддержку. Известно, что на данный момент он скрывается на Украине. По словам представителя СК РФ, в отношении Хоменко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ему вменяются три эпизода мошенничества. Следствие продолжает работу над установлением всех обстоятельств дела и выявлением соучастников.

Как ранее писал NEWS.ru, Тверской районный суд вынес решение о домашнем аресте юриста ФБК Любови Соболь. Она проведёт дома почти два месяца и сможет покинуть место жительства 23 марта. Эта мера пресечения запрещает использование Интернета.

Также домашний арест назначен главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.