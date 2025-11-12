Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:16

Сплошной ковер из зелени и цветов: цветок для создания живой изгороди — оплетет забор и стену дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азалина лазающая — это мощная лиана-альпинист, способная за один сезон полностью оплести забор, беседку или стену дома, создавая сплошной ковер из зелени и цветов. Идеальный цветок для создания живой изгороди.

Главное преимущество растения — феноменальная скорость роста (до 2-3 метров за сезон) и способность самостоятельно цепляться за любые поверхности благодаря воздушным корешкам-присоскам. С июня по сентябрь азалина покрывается многочисленными трубчатыми цветами в огненно-красных, оранжевых или желтых тонах, собранными в роскошные гроздья.

Лиана не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и легкой формирующей обрезки весной. Она морозостойка, устойчива к болезням и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Особенно эффектно азалина выглядит при вертикальном озеленении арок и пергол, где ее гибкие побеги образуют настоящие цветущие тоннели.

Ранее был назван чудо-цветок для веранд и балконов: цветет 4 месяца без перерыва.

Читайте также
Салат «Рождественский венок»: вкусный и нарядный рецепт для новогодней ночи
Общество
Салат «Рождественский венок»: вкусный и нарядный рецепт для новогодней ночи
Куриная грудка в беконной шубке: сохраняю сочность мяса под хрустящей корочкой с этим крутым рецептом
Общество
Куриная грудка в беконной шубке: сохраняю сочность мяса под хрустящей корочкой с этим крутым рецептом
Делаю ленивый хачапури на завтрак за 10 минут: обалденная пышненькая лепешка с сыром на сковороде
Общество
Делаю ленивый хачапури на завтрак за 10 минут: обалденная пышненькая лепешка с сыром на сковороде
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.