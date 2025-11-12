Сплошной ковер из зелени и цветов: цветок для создания живой изгороди — оплетет забор и стену дома

Азалина лазающая — это мощная лиана-альпинист, способная за один сезон полностью оплести забор, беседку или стену дома, создавая сплошной ковер из зелени и цветов. Идеальный цветок для создания живой изгороди.

Главное преимущество растения — феноменальная скорость роста (до 2-3 метров за сезон) и способность самостоятельно цепляться за любые поверхности благодаря воздушным корешкам-присоскам. С июня по сентябрь азалина покрывается многочисленными трубчатыми цветами в огненно-красных, оранжевых или желтых тонах, собранными в роскошные гроздья.

Лиана не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и легкой формирующей обрезки весной. Она морозостойка, устойчива к болезням и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Особенно эффектно азалина выглядит при вертикальном озеленении арок и пергол, где ее гибкие побеги образуют настоящие цветущие тоннели.

