Список террористов, проверка СК: как заплатит Троянова за «плевок» в Россию

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. Как заплатит звезда «Ольги» за «смачный плевок» в сторону России, зачем она это сделала?

Что сказала Троянова об убийстве русских детей

51-летняя актриса сочла заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей, передавал RT. По словам Трояновой, Россия предала «меньшинство», которым она гордится.

Звезда сериала «Ольга» заявила, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить. По ее мнению, выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.

Кроме того, Троянова считает Россию «виновной» в ее алкоголизме, поэтому у нее множество претензий к родной стране. Она назвала свою Родину страной, в которой «бушуют алкоголизм и домашнее насилие».

Как в Госдуме отреагировали на слова Трояновой

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал Троянову моральным уродом. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что подобные призывы не допустимы ни к одной нации.

«Это морально-этическая ошибка, уродство. Подобные призывы недопустимы к любой нации. Если человек так говорит о своих родных, родителях, родственниках — это, очевидно, просто моральный урод», — высказался Шолохов.

Депутат отметил, что актриса была довольна жизнью в России до начала СВО, что доказывает готовность Трояновой сделать и сказать все что угодно ради денег. Шолохов подчеркнул, что кумир таких людей — золотой телец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Шолохов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил добавить русофобские высказывания Трояновой в аннотацию сериала «Ольга», где она сыграла главную роль. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что ситуация с актрисой обнажила важную проблему. По его словам, часть искусства и кинематографа, созданного в России до начала спецоперации, продолжает рекламировать деятелей, ставших предателями и иноагентами.

«На мой взгляд, показ фильмов, воспроизведение музыки, переиздание литературных произведений, к которым имеют отношения лица, допустившие русофобские высказывания, должны сопровождаться информацией об этих высказываниях. Условно, выложен в онлайн-кинотеатр сериал „Ольга“, в котором Троянова играет роль, так пусть в аннотации будет написано, что публично говорил ведущий актер», — пояснил Чернышов.

Депутат Госдумы добавил, что также перед показом серии нужно включать отрывок интервью, в котором Троянова призывает убивать русских детей. Парламентарий добавил, что дискуссии о том, где находится золотая середина, ведутся уже давно.

Почему СК заинтересовался словами Трояновой

Следственный комитет России сообщил, что проведет проверку в отношении актрисы после того, как она поддержала призывы убивать русских. Соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что актриса Троянова изображает ненависть и поддерживает призыв убивать русских детей ради работы на Западе. Он предположил, что таким образом артистка пытается понравиться европейской общественности. При этом, по мнению шоумена, лучше бы актриса занималась своим психическим здоровьем.

«Она просто играет в игру Запада. А делает она это потому, что пытается понравиться Западу. Это у них естественный процесс, у таких людей. Наверное, работу какую-то хочет», — пояснил Барецкий.

Как уточнил шоумен, от Трояновой подобные высказывания вполне ожидаемы. По мнению Барецкого, актриса «злая, потому что у нее поломанная судьба».

Сенатор Ольга Епифанова предположила, что знаменитость страдает инфантилизмом, обвиняя окружающих в своих проблемах. Она выразила мнение, что Троянова способна только на «смачный плевок» в сторону России.

Фото: Ali Magomedov/Global Look Press Яна Троянова и Василий Сигарев

Как накажут Троянову за русофобию

Депутат Виталий Милонов призвал запретить актрисе въезд в страну. В разговоре с RT он подчеркнул, что Троянова «никогда не должна оказаться в России, даже в случае амнистии для таких, как она».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести Троянову в список террористов. Общественник в своей публикации назвал актрису «особью» и «иудой».

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