Список подлежащих изъятию книг с пропагандой ЛГБТ оказался неактуальным АКИТ: список подлежащих изъятию с маркетплейсов книг неактуален

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Список книг, подлежащих изъятию из российских маркетплейсов из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), действительно был разработан, однако он более не актуален, заявили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам президента ассоциации Артема Соколова, список был сформирован в период обсуждения закона о запрете пропаганды ЛГБТ в Госдуме.

Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе. <...> Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности, — рассказал Соколов.

Президент ассоциации подчеркнул, что список, ранее опубликованный в Сети, был разработан экспертами отрасли. С его помощью планировалось продемонстрировать, как повлияет на продажи книг отсутствие четких критериев пропаганды нетрадиционных отношений. В списке содержались свыше 250 различных наименований, в том числе и произведения писателей-классиков.

Представители одного из российских маркетплейсов ранее также подтвердили подлинность списка. Они уточнили, что перечень был сформирован в декабре 2022 года по инициативе АКИТ. В список вошли 252 произведения, некоторые из которых были написаны Федором Достоевским, Стивеном Кингом, Марселем Прустом, Оскаром Уайльдом и Джованни Боккаччо.