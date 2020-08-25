Список неподлежащих экоэкспертизе объектов на Байкале предложили расширить

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Эксперты считают, что список неподлежащих экоэкспертизе соцобъектов на Байкале необходимо расширить. При этом реализацию проектов, не подлежащих такой проверке, следует взять на особый контроль, чтобы правовыми послаблениями в коммерческих целях не воспользовались частные компании.

Ранее правительство РФ утвердило перечень социальных объектов, строительство и реконструкция которых на Байкальской природной территории больше не требует прохождения экологической экспертизы. Согласно документу, проекты школ, садиков, учреждений культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, приютов и ночлежек для бездомных теперь не нужно направлять на экологическую экспертизу — только на государственную.

Как считает депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов, в перечень необходимо добавить физкультурно-оздоровительные комплексы и частные клиники. В настоящее время экоэкспертиза отменена только для проектов государственных и муниципальных медучреждений.

Парламентарий также предлагает отменить ещё одно ограничивающее условие. Сейчас проводить экологическую экспертизу проектов разрешено, если объект подключается к централизованной системе водоотведения. По словам Щапова, выполнить это условие сложно, так как на Байкальской природной территории многие поселения не имеют канализации.

По словам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, на экологическую экспертизу приходилось отправлять даже проекты ремонтов детских садов.

Все проектные решения, как правило, типовые. Поэтому, когда ставился вопрос перед федеральными властями, мы апеллировали к тому, что экологическая экспертиза была формальностью, на которую затрачивалось колоссальное время. А у нас большая очередь в детские сады, большая проблема с несколькими сменами в школах, — отметил он.

В свою очередь министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин подчеркнул, что после изменения законодательства процесс проектирования и получения необходимых экспертиз практически сократиться на полгода. При этом проектная документация по любому объекту будет подлежать государственной экспертизе, в рамках которой проводятся проверки на соблюдение требований экологической безопасности, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бурятские волонтёры собралиоколо 10 литров окурков на берегу Байкала.