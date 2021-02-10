Спикер Заксобрания Петербурга раскрыл размер депутатского заработка

https://static.news.ru/photo/33930724-6bb0-11eb-ba9e-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: assembly.spb.ru

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подтвердил слова депутата Анастасии Мельниковой об окладе в 60 тысяч рублей, отметив, что эта сумма может увеличиваться за счёт разных надбавок.

Макаров заявил, что тем, кто хочет «получать миллионы», следует воздержаться от занятия должности городского депутата. По словам спикера, ни у одного парламентария из Заксобрания Петербурга нет оклада больше 100 тысяч рублей. Он отметил, что сумма, которую Мельникова получает на руки после начисления всех надбавок, составляет порядка 130 тысяч рублей.

Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки: за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов, — цитирует Макарова РИА Новости.

Мельникова является депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга с 14 декабря 2011 года. Она также работала актрисой и телеведущей, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». О своей зарплате она рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Её слова поставил под сомнения депутат Госдумы Виталий Милонов, писал NEWS.ru.