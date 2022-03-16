Спикер закса Бельский заявил, что Петербургу не грозит безработица

В Санкт-Петербурге не будет всплеска безработицы, заявил спикер законодательного собрания города Александр Бельский на еженедельном брифинге, сообщают «Невские Новости». Он объяснил это в том числе тем, что работу в городе сейчас ищет меньше людей, чем есть вакансий.

Моё мнение: у нас проблем на рынке с точки зрения возникновения безработицы не будет. Есть несколько аспектов: во-первых, сейчас количество вакансий превосходит количество соискателей (25 тысяч вакансий, 17 тысяч человек ищут работу). Да, может произойти уход иностранных компаний, которые находятся на рынке, но высококвалифицированные сотрудники легко найдут себе работу в российских компаниях, — сказал Бельский.

А вместо ушедших компаний придут другие, добавил он. При этом, вероятно, станет меньше мигрантов, тогда тоже освободятся рабочие места.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что уже в ближайшие месяцы россиян ожидает серьёзная безработица. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. По самым скромным оценкам, уровень безработицы может вырасти сразу в два раза.