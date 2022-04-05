Володин назвал ситуацию в Буче спектаклем для Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России. Об этом политик написал в своём Telegram-канале. По его словам, почти сразу после инцидента в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии, а главы США и Великобритании мгновенно призвали к новым санкциям против России. Всё это говорит о срежиссированности ситуации.

Володин напомнил , что Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН, однако в этом ей было отказано. Тем временем, по его словам, украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация на них не подтверждается.

Случившееся — срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя.

<...> Цель одна — дискредитировать Россию, — заключил Володин.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Он напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, тогда как записи массовых убийств появились лишь 3 апреля. При этом вывод российских войск был подтверждён мэром Бучи Анатолием Федоруком, который представил этот факт как победу украинской армии и при этом не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном, зато улыбался на видеозаписи, что было бы явно неуместно, знай он о массовых убийствах в городе.

Также не скрывал улыбку на улицах Бучи депутат Верховной рады Жан Беленюк, снимок которого показали журналистам.

Кроме того, было показано и видео украинской нацгвардии от 2 апреля, где на попавших в кадр улицах не было видно ни одного погибшего.



