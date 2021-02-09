Спикер Госдумы отчитал министра за «модные словечки»

https://static.news.ru/photo/58a88c4a-6ae4-11eb-a073-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за использование «модных словечек».

Всё началось с того, что глава ведомства назвал Госдуму площадкой. Володин поправил Решетникова.

Площадка у нас есть, где торги организуют. Если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона, надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно, — цитирует спикера Znak.

Он призвал руководителя ведомства ответственно подойти к своей работе, в частности, обеспечить темпы роста экономического развития.

Упрощение такое, модные словечки. А если вы продвинутые и всё знаете, тогда обеспечьте темпы роста, — возмутился Володин.

На заседании Госдумы глава Минэкономразвития выступил с докладом о поддержке малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин остался недоволен докладом министра труда Антона Котякова о мерах по поддержке работников социальных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Глава государства заявил, что не услышал ничего конкретного в докладе руководителя ведомства 6 мая, писал NEWS.ru.