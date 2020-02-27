https://static.news.ru/photo/1635599e-59fe-11ea-8509-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым важным законом, который был принят депутатами Государственной думы в феврале 2020 года, стало расширение программы выплат материнского капитала в России. Такое мнение высказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что «это закон, который очень ждали люди».

Изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Семьи, где родился первый ребёнок, получат 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей, — приводит слова Володина сайт Госдумы.

Кроме того, отметил спикер, программа продлена до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной.

Володин также отметил работу комитета по образованию и науке за подготовку к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о маткапитале одобрил Совет Федерации, после чего документ отправили на подпись президенту.