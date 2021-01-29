Спевший матерную песню сахалинский депутат ушёл в подполье

https://static.news.ru/photo/ab0f4940-639d-11eb-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/АСТВ - оперативные новости Сахалина/youtube.com

На Сахалине не могут найти депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова. Однопартийцы по КПРФ могут исключить его из своих рядов за исполнение матерной песни в присутствии детей.

Партийное отделение осудило действия Булатова и намерено провести собрание районной ячейки, передаёт ASTV.ru. Однако тот не отвечает на звонки и сообщения.

Если он не появится, возможно, члены партии рассмотрят вопрос без его участия, возможно, и будут дожидаться присутствия его на партийном собрании, — полагает первый секретарь Сахалинского областного комитета КПРФ Павел Ашихмин.

Он добавил, что ситуацией уже заинтересовались в высшем партийном руководстве и уточнили у сахалинцев, какие меры приняты.

Недовольство коммунистов и некоторых представителей общественности, как писал NEWS.ru, вызвала активность Булатова в TikTok. Тот записал видео с нецензурной песней, в то время как рядом с ним находились дети. Ролики он уже удалил, но в правоохранительные органы поступила просьба провести проверку в отношении депутата.